«Не туда нажал»: симферополец извинился за размещение нацистского гимна

Жителя Симферополя задержали на размещение в соцсетях запрещённых песен. Скриншот видео Крымский СМЕРШ/TelegramПо данным «Крымского СМЕРШа», Олег Гуртовой из Симферополя в социальной сети «Вконтакте» разместил гимн запрещённого в Российской Федерации нацистского движения.
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