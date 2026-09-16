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Как создать уют без ремонта и лишних затрат

Как создать уют без ремонта и лишних затрат

Довольно редко арендованное жилье совпадает с нашими представлениями о красивом интерьере. Хозяева не спешат расставаться с бабушкиными сервантами, годами не обновляют отделку и запрещают жильцам что-либо менять.

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