Как создать уют без ремонта и лишних затрат

Довольно редко арендованное жилье совпадает с нашими представлениями о красивом интерьере. Хозяева не спешат расставаться с бабушкиными сервантами, годами не обновляют отделку и запрещают жильцам что-либо менять.
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