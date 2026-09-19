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Новости Липецка

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Липецкий «Металлург» сыграет домашний матч со «Строгино»

Липецкий «Металлург» сыграет домашний матч со «Строгино»

«Металлург» отстаёт на три очка от зоны призёров и примет «Строгино», занимающее 10-е место. В первом круге команды сыграли вничью 2:2.

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