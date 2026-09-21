Hyundai Creta вернулась на российский рынок в новом поколении с ценой «китайца»

, еще недавно носившая титул самого популярного кроссовера России, сначала оказалась под отечественным брендом Solaris, а теперь снова едет к нам – только уже из ОАЭ.
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