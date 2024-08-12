Reuters: с 2022 года в РФ ввезли валюты почти на 2,5 млрд долларов

По данным издания, из страны вывезли с марта того же года почти 100 млн долларов наличными. Относиться к информации о ввозе и вывозе валюты следует очень осторожно, отметили эксперты Business FM В Россию с 2022 года ввезено иностранных банкнот почти на 2,5 млрд долларов.