Секс во сне – признак психопата: эксперты пришли к неожиданному выводу, изучив сновидения разных людей

Исследование шотландских психологов показало, что людям с отрицательными чертами характера часто снятся агрессивные, сексуальные и величественные сны.
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