Эксперт по этикету призвала мужчин не гулять с голым торсом

Недопустимо также садиться за стол в оголённом виде. Подобное поведение несвойственно приличным людям, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.
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