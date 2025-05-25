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Всё о женщинах

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Эксперт по этикету призвала мужчин не гулять с голым торсом

Эксперт по этикету призвала мужчин не гулять с голым торсом

Недопустимо также садиться за стол в оголённом виде. Подобное поведение несвойственно приличным людям, подчеркнула в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» консультант по деловому протоколу Татьяна Николаева.

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