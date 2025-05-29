Классика и мода: знакомство с кроссоверами KGM Korando и Torres[{"type":"announce","attr":{},"content":"Долгожданное событие: на российский рынок вернулась бывшая корейская компания SsangYong, которая с 2023 года носит новое название KGM, то есть Korea Green Mobility.
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