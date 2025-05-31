Сигнал из Рима: Италия сняла с себя ответственность за украинские удары вглубь России

Итальянская газета Il Fatto Quotidiano, ссылаясь на чиновников, знакомых с позицией правительства траны, сообщает, что Италия, в отличие от Германии, не намерена пересматривать ограничения на использование передаваемого Украине оружия для ударов по территории России.
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