Роспотребнадзор Дагестана рекомендовал кипятить питьевую воду

Роспотребнадзор Дагестана призвал кипятить воду для питья из-за временного ухудшения качества. Лабораторные исследования не подтвердили информацию о попадании "трупных ядов" в водоснабжение Гергебильского района после подтопления животноводческой фермы.
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