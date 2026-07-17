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Царьград

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Роспотребнадзор Дагестана рекомендовал кипятить питьевую воду

Роспотребнадзор Дагестана рекомендовал кипятить питьевую воду

Роспотребнадзор Дагестана призвал кипятить воду для питья из-за временного ухудшения качества. Лабораторные исследования не подтвердили информацию о попадании "трупных ядов" в водоснабжение Гергебильского района после подтопления животноводческой фермы.

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