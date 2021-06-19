Сергей Караганов. Право знать! 19.06.2021

Гость студии - политолог Сергей Караганов. 16:25 Максим Юсин: Какой результат выборов в Армении выгоден России - Пашинян или Кочарян? 21:37 Василь Вакаров: Если Россия вступит в союз США против Китая, как придется примиряться России с союзником США Украиной? 30:31 Александр Гурнов: Что нужно было Путину от встречи с Байденом? 41:35 Геворг Мирзаян: Выгодно ли нам в средне- и долгосрочной перспективе переключение США с альянса с Польшей на Германию? 50:52 Максим Юсин: Не перешла ли пальма первенства по противостоянию России от США к Великобритании? 55:44 Василь Вакаров: Если произойдет встреча Путина и Зеленского, что бы Вы посоветовали Зеленскому обговорить с Путиным? 1:02:59 Александр Гурнов: Что такое "рыночная демократия", в отсутствии которой Байден упрекнул Путина? 1:06:50 Геворг Мирзаян: Ожидаете ли Вы от Китая агрессивной экспансии, которая пошатнет наши интересы на Дальнем Востоке?.