Более 5 млн кубометров древесины экспортировали из Приангарья за 2024 год

В прошлом году из Приангарья вывезли более 6,9 млн кубометров лесоматериалов, из которых 5,6 млн кубометров экспортировано, а 1,3 млн кубометров перевезено внутри России, сообщили в пресс службе управления Россельхознадзора по Иркутской области и Бурятии.