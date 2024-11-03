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Царьград

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В Волгоградской области оштрафовали замглавы района из-за игнорирования жалобы

В Волгоградской области оштрафовали замглавы района из-за игнорирования жалобы

Чиновник в течение положенного времени на ответил на жалобу местного жителя.В Дубовском районе Волгоградской области произошёл инцидент, связанный с обращением местного жителя в администрацию.

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