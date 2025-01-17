На улице Металлургов соседи шлагбаумом перегородили проезд жителям дома

В редакцию «Тульских новостей» обратились жители нескольких домов на улице Металлургов. Соседи перегородили им проезд, из-за чего домой не может попасть даже скорая помощьВ редакцию «Тульских новостей» обратились жители нескольких домов на улице Металлургов.
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