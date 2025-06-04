Под Екатериинбургом идет чемпионат УрФО по пляжному самбо

В Верхней Пышме стартовал чемпионат Уральского федерального округа по пляжному самбо. В соревнованиях принимают участие около 100 спортсменов из Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей и Ханты-Мансийского автономного округа, «Хочу поблагодарить участников соревнований, которые приехали в Верхнюю Пышму со всего Уральского федерального округа.