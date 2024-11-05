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Царьград

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Президент Сербии дал собственный прогноз событий после 5 ноября

Президент Сербии дал собственный прогноз событий после 5 ноября

Президент Сербии Александар Вучич дал собственный прогноз событий после 5 ноября. Он считает, что проходящие сегодня в США выборы определят будущее всего человечества.

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Комментарии
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Eduard
Собственно третья мирржовая уже идет!
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