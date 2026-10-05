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Царьград

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Глава района в Самаре заплатил 59 тысяч рублей за липовые больничные

Глава района в Самаре заплатил 59 тысяч рублей за липовые больничные

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении главы Куйбышевского района Алексея Пугачева, который, по данным следствия, в 2025 году заплатил 59 тысяч рублей за оформление и продление больничных листов с ложными сведениями о несуществующем заболевании.

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