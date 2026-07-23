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Газета.ру

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Экономист Проценко: цены на нефть марки Brent разгонятся до $100 за баррель

Экономист Проценко: цены на нефть марки Brent разгонятся до $100 за баррель

На фоне нестабильной ситуации в странах Персидского залива и конфликта США с Ираном цены на нефть продолжат разгоняться – в ближайшие дни стоимость Brent поднимется до $75–100 за баррель, сообщила RT экономист Гузель Проценко.

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