Экспертов поразило количество высоких технологий на выборах в России

Международные наблюдатели констатируют – выборы в нашей стране проходят без нарушений. Более того, эксперты, в том числе из недружественных стран, поражены, насколько эффективно на участках задействуют современные высокие технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии