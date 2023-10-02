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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мальцев о драфте отказов: «Перед сезоном забирают кого-то редко, но мало ли что»

«Лос-Анджелес» выставил нападающего на драфт отказов. В случае его прохождения россиянина переведут в состав фарм-клуба в АХЛ.

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