Mysl Polska: Украина – тоталитарная страна, ее армия угрожает Польше

Спецоперация на Украине, несомненно, подходит к завершению. Хотя Россия не вела этот конфликт в полном масштабе (уже два года он фактически представляет собой серию боестолкновений, раскинувшихся на фронте длиной почти две тысячи километров), украинское государство в любом сценарии выходит из боевых действий полностью опустошенным.
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