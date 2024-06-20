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Mysl Polska: Украина – тоталитарная страна, ее армия угрожает Польше

Mysl Polska: Украина – тоталитарная страна, ее армия угрожает Польше

Спецоперация на Украине, несомненно, подходит к завершению. Хотя Россия не вела этот конфликт в полном масштабе (уже два года он фактически представляет собой серию боестолкновений, раскинувшихся на фронте длиной почти две тысячи километров), украинское государство в любом сценарии выходит из боевых действий полностью опустошенным.

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Комментарии
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Алексей Камышов
Как и всегда, польска курва в своём репертуаре политической проститутки...
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14 час.
Natalija Osminina
Будут изображать &quot;спасателей Малибу&quot;)))
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14 час.
Алексей Камышов
😂😂😂
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14 час.

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