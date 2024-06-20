Mysl Polska: Украина – тоталитарная страна, ее армия угрожает Польше

Спецоперация на Украине, несомненно, подходит к завершению. Хотя Россия не вела этот конфликт в полном масштабе (уже два года он фактически представляет собой серию боестолкновений, раскинувшихся на фронте длиной почти две тысячи километров), украинское государство в любом сценарии выходит из боевых действий полностью опустошенным.