Экс-сотрудник разведки заявил, что США используют инопланетные технологии

Неопознанный летающий объект, снятый во время полетов пилотов американских ВМС / © U.S. Department of Defense По данным издания NPR, на последних слушаниях подкомитета по надзору Палаты представителей США о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), состоявшихся на прошлой неделе, бывший правительственный чиновник настаивал на том, что истина где-то рядом.