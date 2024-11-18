Экс-сотрудник разведки заявил, что США используют инопланетные технологии

Неопознанный летающий объект, снятый во время полетов пилотов американских ВМС / © U.S. Department of Defense По данным издания NPR, на последних слушаниях подкомитета по надзору Палаты представителей США о неопознанных аномальных явлениях (НАЯ), состоявшихся на прошлой неделе, бывший правительственный чиновник настаивал на том, что истина где-то рядом.
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