Глава Крыма Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал Украину оккупированной территорией УССР. «1 января на территориях бывшей Украинской ССР, пока ещё оккупированных бандеровцами, проходят факельные шествия, посвященные дню рождения этого нацистского упыря», — написал он в Telegram.