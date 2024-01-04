НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

«С юбилеем, легенда!» «Спартак» и сборная России поздравили Романцева с 70-летием

«С юбилеем, легенда!» «Спартак» и сборная России поздравили Романцева с 70-летием

Сегодня ему исполняется 70 лет. «С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70! «Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх