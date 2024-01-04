«С юбилеем, легенда!» «Спартак» и сборная России поздравили Романцева с 70-летием

Сегодня ему исполняется 70 лет. «С юбилеем, легенда! Олегу Ивановичу Романцеву – 70! «Спартак» поздравляет с днем рождения самого титулованного тренера в истории клуба! Восемь чемпионств России, чемпионство СССР в качестве игрока и тренера, четыре Кубка страны.