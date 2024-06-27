Шаловливая реклама нижнего белья из 70-х, которую вам захочется развидеть немедленно

Задолго до появления футболок с забавными и остроумными надписями, заполонившими все рынки, в 1970-х было придумано и выпущено в свет игривое нижнее белье, которое способно привести в замешательство кого угодно.
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