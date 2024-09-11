Звезда КВН назвала того, кто должен возглавить КВН

Свое мнение выразила известная по участию в команде «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва Актриса, известная по участию в команде КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва, считает, что после смерти Александра Маслякова КВН должен возглавить кто-то из его семьи.