Звезда КВН назвала того, кто должен возглавить КВН

Свое мнение выразила известная по участию в команде «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва Актриса, известная по участию в команде КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва, считает, что после смерти Александра Маслякова КВН должен возглавить кто-то из его семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии