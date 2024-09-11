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Петербургский дневник

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Звезда КВН назвала того, кто должен возглавить КВН

Звезда КВН назвала того, кто должен возглавить КВН

Свое мнение выразила известная по участию в команде «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва Актриса, известная по участию в команде КВН «Сборная Пятигорска» Елена Борщёва, считает, что после смерти Александра Маслякова КВН должен возглавить кто-то из его семьи.

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Комментарии
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Сергей Дмитриев
Надо по каплям выдавливать развлекательный дух КВН  из ТиВи.
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17 час.
Раскольников
&quot;трагедия для юмористического цеха&quot;......Пипец, какая трагедия
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10 час.

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