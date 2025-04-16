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Полиция изъяла рекордную для Южного Урала партию наркотиков

Полиция изъяла рекордную для Южного Урала партию наркотиков

В Челябинской области накрыли наркозавод и нарковещества на миллиард рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе МВД России, задержаны четверо подозреваемых в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере.

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