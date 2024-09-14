Человечество развернуло сверхактивную экспансию на Луну

Сверхактивная экспансия человечества на Луну началась с посадкой индийского аппарата «Чандраян-3» на спутник Земли в августе, рассказал ТАСС руководитель Института космических исследований РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы России академик Лев Зеленый.
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