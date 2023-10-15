Трактор «На испуг» – пример военного тюнинга

Когда при обороне Одессы в 1941 году защитникам стало не хватать бронетехники, было решено экстренно создать из подручных средств машины, способные не только воевать, но и оказывать психологическое воздействие на врага.
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