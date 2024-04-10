В Кургане частично перекрыли движение

В регионе продолжают борьбу с подтоплениями. В Кургане перекрыли движение по нескольким дорогам. Это нудно для обеспечения беспрепятственной доставки грунта для укрепления дамбы, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на «Коммерсант».
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