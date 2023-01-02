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Летанг может пропустить «Зимнюю классику» против «Бостона» из-за травмы нижней части тела

Крис Летанг может пропустить матч против «Бостона» в НХЛ. 35-летний канадец из-за травмы нижней части тела не смог сыграть в предыдущем матче «Питтсбурга» против «Нью-Джерси» (2:4).

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