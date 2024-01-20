В Словакии пожаловались, что из-за Украины остались без ПВО и самолетов

Словакия передала Украине свой единственный комплекс С-300, но не получила замену. Страна ищет новую систему ПВО, но в целом процесс обеспечения противоракетной обороны может занять годы, заявил министр обороны.
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