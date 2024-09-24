Artnet рассказал о развитии главных мировых арт-столиц

Сегодня Нью-Йорк продолжает оставаться главной арт-столицей планеты, как и в последние 20 лет. Об этом говорится в материале портала Artnet, который совместно с Morgan Stanley проанализировал динамику развития главных арт-столиц планеты.
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