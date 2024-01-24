Киберэксперт Голованов: мошенники смогут обманывать жертв при помощи дипфейка

Мошенники в будущем могут научиться подделывать видеосообщения при помощи технологии дипфейк. В соцсетях и мессенджерах могут начать рассылать дипфейк-видео в реальном времени, предупредил в беседе с РИА «Новости» главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.