Простые думки будут, дорожные. Очень уж захотелось ворваться в спор уважаемых коллег, у которых последние дни в стратегию «непрямых действий» мозг завернулся.
Раздумья об ассиметричных ответах России агрессору
Комментарии
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Кошмар
Сразу видно. что не на Дальнем Востоке живёшь.
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3 д.
Так будет
бахнуть, как то мелко звучит, максимум новогодняя хлопушка....нужно УЕБАТЬ по пиндостану!!! чтобы сдохли все и сразу
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3 д.
Аркадий Цыганов
Мир империй был, есть и будет. Если империя изнутри сильна, она непобедима. Российская империя ещё не выработала механизмов защиты против подлости.
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3 д.
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