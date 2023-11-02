ИСТОРИЧЕСКИЕ НАПЁРСТКИ То, что из любой трагедии на Западе научились делать фарс и Голливуд – мы привыкли.
О лицемерии, Холокосте и ... бизнесе на крови
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Gennady Sokolovsky
Вся СУТЬ в ОДНОМ ДИАЛОГЕ. "– Как-то раз, после очередного разноса по поводу неверно подобранных Кагановичем кадров, Сталин, смягчившись, сказал, что он понимает нас, евреев, и очень жалеет. Взять, к примеру, наше национальное воспитание кого мы с детства вынуждены копировать? Одних подонков и негодяев. Но эти подонки являются нашими не просто героями или святыми, но ещё и патриархами. Посмотрев на меня и помолчав, Иосиф Виссарионович вдруг задал вопрос, знаю ли я историю праотца Иакова? Естественно, я сказал, что мне его история известна. Тогда Иосиф Виссарионович меня снова спросил: – Как вы считаете, Лазарь Моисеевич, нормально ли это, если Иаков стал ссориться из-за первородства со своим братом ещё в утробе матери? Находясь в чреве, он хотел задержать рождение своего брата и появился на свет, зацепившись за его пятку. А потом, воспользовавшись голодом, Иаков забирает у него первородство за чечевичную похлёбку. Мало этого, он обманул своего умирающего отца, прикинувшись Исавом, и тем самым присвоил себе предназначенное не ему благословение. Я промолчал, а Сталин с усмешкой продолжил: – Беда в том, что это омерзительное деяние не осуждено иудаизмом, а признано великолепным. Или я ошибаюсь? И тут только до меня дошло, о чём мне пытается сказать Иосиф Виссарионович. Что наша религия в корне своём ущербна. Она не соответствует человеческой морали. – Нет, вы не ошибаетесь, – сказал я тогда, – Так оно и есть… – Может, теперь вы мне расскажете, что было дальше? – прищурил свои тёмные глаза Иосиф Виссарионович. – После обмана отца Иаков бежит к своему дяде, – стал припоминать я, – где он женится. – И двадцать лет обманывает тестя при дележе приплода, так? Сталин знал такие подробности, которые мне были неизвестны. А между тем, он продолжил: – Заметь, Лазарь Моисеевич, что женился Иаков на своей двоюродной сестре. Это инцест, и не по этой ли причине у евреев он до сих пор в почёте? – Возможно, – пробурчал я. – А теперь давай вместе вспомним, чем закончилась борьба Иакова с духом ночи? – Сталин явно хотел закончить тему Иакова. – Кажется, Бог ему сказал, что отныне имя у Иакова будет Израиль. Что оно означает, кажется, «победитель»? Хорош герой! Главным оружием у него является ложь. Какой из всего следует вывод? Только тот, который заложен в мифе. Если хочешь победить, используй изощрённую ложь? Или я что-то не так понял? – Всё так, – я тогда растерялся окончательно. – Вот подумай, уважаемый Лазарь Моисеевич, куда вас призывают такие вот святые? А ведь у вас они сплошь и лжецы, и мерзавцы. Знаете, что я думаю? Несчастный тот народ, у которого такие вот идеалы для подражания. С этими словами Иосиф Виссарионович вышел из моего кабинета. Когда за ним закрылась дверь, я несколько часов сидел задумавшись. Сталин своими словами задел во мне самое сокровенное, то, о чём мы, евреи, как правило, не задумываемся. И я понял, что Сталин прав – народ мой жестоко обманут, обманут ещё с утробы матери, и какие-то злые силы его используют. Какие? – вертелось у меня в голове. Было ясно, что Сталину они были известны. Но как его спросить об этом?"
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23 час.
Gennady Sokolovsky
Со времён И.В.Сталина и Л.М.Кагановича мало что изменилось. Евреи по-прежнему СВОЁ паскудство считают геройством не желают знать "историю" ими же придуманную о себе. "Евреи пришли к себе домой"?! Вай мэ! Шма Исроэл! "Подобно тому, как можно со спокойной совестью убить дикого зверя и завладеть его лесом, также можно убить или изгнать гоя и завладеть его имуществом". (Baba Bathra, folio 54, b; Choschen Michpot, 156, 1). Когда евреи вылупились из одной месопотамской семьи в Египте и первый раз приволоклись в землю Ханаанскую, она давно была занята многочисленными народами, с большими городами, управлявшимися самостоятельно (Втор. III, 5, Нав. XVII, 16), с процветающим хлебопашеством, виноделием и торговлей (Втор. VI, 10–11). Евреи взяли Ханаан на гоп-стоп. Иерусалим (он тогда назывался Иевусом) отняли у царя Адонисека (описание еврейских зверств - в книге «Судей Израилевых»). Сообщили местному населению, что его земля теперь принадлежит им, имеющим гарантии от самого Ягве: "Введет тебя Господь, Бог твой, в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ТЫ НЕ наполнял, и с колодезями, высеченными [из камня], которых ТЫ НЕ высекал, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ садил, и будешь есть и насыщаться" (Мишне тора). Сообщили также категорическое предписание Ягве: Искоренить местные нравы и обычаи (Исх. XXIII:32, XXXIV:15–16) вместе с ханаанеянами, которых всенепременно нужно поголовно истребить (Нав. XI, 19–20). Сказано– сделано: «И дал Я вам землю, над которой вы не трудились, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградников и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Второзаконие, 24:13). И бомбите концлагерь Газа, истребляя "ханаанеян". Вот тебе и вся сказка про «пришли к себе домой», рассказанная самими евреями, которой они так гордятся. Прав был И.В.Сталин.
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23 час.
Zxc321 Шаинский
Очень много букв, совсем немного мысли. Вас удивляет, что на теме Холокоста зарабатываются деньги? Почему так? Вас ужасают выплаты Германии евреям? Отчего? 80 млрд. евро, да вы на ветряки потратили больше. Короче надо писать.
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9 час.
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