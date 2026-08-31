«Вам предстоит продолжить историю побед»: Путин поздравил учеников с Днем знаний

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением по случаю Дня знаний. Глава государства поздравил школьников, студентов, их родителей и педагогов, назвав начало учебного года особым праздником, полным надежды и радости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЛС Экс-министр эконо...
- Прощание с актрис...
- Экс-министр эконо...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым