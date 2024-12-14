Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

Новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Подсчёт бюллетеней членами Центризбиркома (ЦИК) и объявление результатов транслировались 14 декабря в прямом эфире на сайте парламента республики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии