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Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

Президентом Грузии избран Михаил Кавелашвили

Новым президентом Грузии избран кандидат от правящей партии «Грузинская мечта» Михаил Кавелашвили. Подсчёт бюллетеней членами Центризбиркома (ЦИК) и объявление результатов транслировались 14 декабря в прямом эфире на сайте парламента республики.

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