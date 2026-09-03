Очередное нападение медведя. Как от него защититься: Топ главных советов от охотоведа

В Красноярском крае очередное нападение медведя. Погибли две женщины. Как защититься от зверя? Охотовед Михаил Кречмар дал несколько советов.
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