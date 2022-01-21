Ритуальная свеча для проявления результата и достижения мечты

https://alexavalevskaya.forum2x2.ru/t2462-topic перевод Александра Валевская(Art by лаборатория FL&D)1) Зеленый воск(изобилие, успех, рост, счастье в доме)2)Сандаловое дерево (воплощение мечты, безопасность, стабильность, помогает справиться с проблемами самоидентификации)3)Кедр+эфирное масло(ясность и сосредоточенность) 4)Эвкалипт (избавляет от депрессии и стресса, приносит радость, преодолевает психологические блокировки)5)Облепиха (исполнение желаний,старт для новых начинаний, доведение дела до конца) 6)Мох (спокойствие и защита) 7)Коричневый турмалин (мышление и действия с уравновешенной головой, прочная основа, придает выносливость, глубокое самопринятие) 8)Смола лехлери(эмоциональная и интеллектуальная поддержка,концентрация умственно, физически и духовно, сосредотачивает и укрепляет в трудных ситуациях, избавляет от страха и замешательства) 9)Сигила для достижения вашей мечты .