Путин поздравил экс-главу МВД РФ Куликова с 80-летием

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин на заседании по ВКС оргкомитета "Победа" поздравил с днем рождения экс-главу МВД РФ, президента Клуба военачальников России Анатолия Куликова, которому 4 сентября исполнилось 80 лет.
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