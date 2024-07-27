Украинская экономика – «на военные рельсы» или сразу под откос?

В последнее время из уст нелегитимного «лидера» киевской хунты вновь начали звучать разглагольствования о том, что Украина «должна выйти на максимальную оборонную самостоятельность», прежде всего в сфере «ракетных программ» – дабы «не так зависеть от решений партнеров».