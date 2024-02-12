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Страна злобных вдов

Страна злобных вдов

Много лет, более двух десятилетий, я говорю, что если Украину оставить наедине с собой, то она неизбежно сожрёт сама себя.

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Комментарии
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ОЛ
Ольга Левенкова
очень точно написано в статье,удивительно,как народ,терпящий все это от зели и пр.сволочей,не сваливает эту нацистскую власть ,а нападает на военных комиссаров, поднимайте на вилы руководителей страны, вдовы злобные.
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17 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Вся их сущность, не зря видимо все эти анекдоты про щирых
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6 час.

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