Джейсон Стейтем вместе с семьей сбежал из США

Звезда боевиков и его невеста покинули США после 11 лет жизни из-за папарацци. Актер Джейсон Стейтем и его избранница супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с детьми покинули Лос-Анджелес после 11 лет жизни в США.