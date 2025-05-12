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Мода и Шоу-бизнес

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  • Маргарита Качаева
    Как эта тварь надоелаРезник отреагиров...
  • Vladimir Lioubimcev
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Джейсон Стейтем вместе с семьей сбежал из США

Джейсон Стейтем вместе с семьей сбежал из США

Звезда боевиков и его невеста покинули США после 11 лет жизни из-за папарацци. Актер Джейсон Стейтем и его избранница супермодель Роузи Хантингтон-Уайтли вместе с детьми покинули Лос-Анджелес после 11 лет жизни в США.

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