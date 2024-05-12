Подростковая артериальная гипертензия увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний

Канадские ученые провели популяционное когортное исследование, которое выявило значительное увеличение риска возникновения серьезных сердечно-сосудистых проблем у взрослых, у кого в подростковом возрасте была диагностирована артериальная гипертензия.
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