Экс-глава банка Канады может стать новым премьером

Либеральная партия Канады 9 марта объявит преемника премьер-министра Джастина Трюдо на посту главы партии и главы правительства страны, которому предстоит вести переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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