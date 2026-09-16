Женщину нашли живой спустя 12 лет после ее убийства

В индийском штате Бихар нашли живой женщину, которую с 2014 года официально считали погибшей. Все это время ее муж находился в тюрьме как главный обвиняемый по делу об убийстве, сообщает NDTV.
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