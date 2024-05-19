Прощальное селфи Зеленского на выезде из Харькова — верная примета, что город сдадут

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Комментарии
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Вячеслав 5
И в какую сторону побежит это воинство сдаваться-в Европу их не пустят-факт
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17 час.
Natalija Osminina
А что, огромной Украины по площади больше Франции, им мало?
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17 час.
ГМ
Георгий Михалев
Мог бы зах.ярить что то на рояле, на прощание, как обычно.
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13 час.

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