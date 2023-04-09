«Все как у всех»: Буланова рассказала о подготовке к свадьбе и показала кольцо

Певица Татьяна Буланова рассказала 5-tv.ru о подготовке к предстоящей свадьбе. Торжество состоится уже летом, однако артистка не собирается отменять концерты, потому что подготовкой к предстоящему важному дню по большей части занимается ее жених.
Певица Татьяна Буланова рассказала 5-tv.ru о подготовке к предстоящей свадьбе. Торжество состоится уже летом, однако артистка не собирается отменять концерты, потому что подготовкой к предстоящему важному дню по большей части занимается ее жених.
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