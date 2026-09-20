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Татар-информ

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По результатам экзит-полла в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»

По результатам экзит-полла в Татарстане на выборах лидирует «Единая Россия»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» На выборах депутатов Государственной Думы с 18 по 20 сентября 2026 года фондом «Общественное мнение – Татарстан» проводились опросы на выходе из избирательных участков.

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